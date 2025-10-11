Icon Menü
18-Jähriger verwechselt Gas mit Bremse und fährt gegen Schaufensterscheibe

Kaufering

18-Jähriger verwechselt Gas mit Bremse und fährt gegen Schaufensterscheibe

Ein Moment der Verwechslung führt zu hohem Sachschaden in der Kolpingstraße in Kaufering. Immerhin blieb der Fahrer unverletzt.
    
    
    
    
    In Kaufering kam es zu einem kuriosen Unfall am Freitagabend. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Ein 18-jähriger Autofahrer verwechselte am Freitagabend auf einem Parkplatz in Kaufering in der Kolpingstraße das Brems- und Gaspedal. Dadurch beschleunigte sein Fahrzeug letztlich so stark, dass er die Kontrolle verlor und in die Schaufensterscheibe eines dortigen Geschäftes fuhr, teilt die PI Landsberg mit.

    Die Glasscheibe des Schaufensters wurde in den Verkaufsraum gedrückt und der Pkw blieb auf dem Fenstersims hängen. Es befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen im unmittelbaren Gefahrenbereich, auch der Fahrer des Pkws blieb unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 35.000 Euro. (AZ)

