19-Jähriger nach Autounfall bei Hofstetten schwer verletzt

Mit mehreren Knochenbrüchen, unter anderem im Wirbelbereich wird ein 19 Jahre alter Mann nach einem Autounfall mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen.

Wie die Polizei in Dießen mitteilt, war der Fahrer Dienstagnacht, 12. August, gegen 1.15 Uhr mit seinem VW-Polo auf der Staatsstraße St2056 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann auf Höhe des Schlöglhofs, im Gemeindebereich Hofstetten, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort eine Scheune und einen abgestellten Gabelstapler.

Wie die Polizei weiter mitteilt, musste er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Da er sich mehrere Knochen, unter anderem im Wirbelbereich, gebrochen hatte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (AZ)