Hofstetten

19-Jähriger nach Autounfall bei Hofstetten schwer verletzt

Mehrere Knochenbrüche erleidet ein 19 Jahre alter Autofahrer, der auf Höhe Schlöglhof bei Hofstetten von der Fahrbahn abkommt. Die Feuerwehr muss ihn aus dem Auto bergen.
Von Frauke Vangierdegom
    Mit schweren Verletzungen wird ein 19 Jahre alter Autofahrer nach einem Unfall bei Hofstetten ins Klinikum Großhadern geflogen.
    Mit schweren Verletzungen wird ein 19 Jahre alter Autofahrer nach einem Unfall bei Hofstetten ins Klinikum Großhadern geflogen. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Mit mehreren Knochenbrüchen, unter anderem im Wirbelbereich wird ein 19 Jahre alter Mann nach einem Autounfall mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen.

    Wie die Polizei in Dießen mitteilt, war der Fahrer Dienstagnacht, 12. August, gegen 1.15 Uhr mit seinem VW-Polo auf der Staatsstraße St2056 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann auf Höhe des Schlöglhofs, im Gemeindebereich Hofstetten, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort eine Scheune und einen abgestellten Gabelstapler.

    Wie die Polizei weiter mitteilt, musste er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Da er sich mehrere Knochen, unter anderem im Wirbelbereich, gebrochen hatte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (AZ)

