6000 Euro Sachschaden bei Vorfahrtsunfall in Kaufering

Kaufering

Vorfahrt missachtet: Sachschaden bei Unfall in Kaufering

An der Kreuzung am südlichen Ortseingang kracht es. Zwei Fahrzeuge werden beschädigt.
    •
    •
    •
    Bei einem Vorfahrtsunfall in Kaufering ist am Samstagabend Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden.
    Bei einem Vorfahrtsunfall in Kaufering ist am Samstagabend Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist am Samstagabend bei einem Unfall an der Kreuzung der Viktor-Frankl-Straße und der Iglinger Straße am südlichen Ortseingang von Kaufering entstanden.

    Wie die Polizei meldet, missachtete ein 69-Jähriger aus Kaufering beim Abbiegen in die Kreisstraße die Vorfahrt und prallte mit seinem Wagen gegen den kreuzenden Transporter eines 47-Jährigen aus dem Raum Augsburg. Am Auto des Unfallverursachers riss die hintere Stoßstange ab und die Radaufhängung brach. Der Transporter wurde an der Front beschädigt. (AZ)

