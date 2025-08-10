Vorfahrt missachtet: Sachschaden bei Unfall in Kaufering

Ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist am Samstagabend bei einem Unfall an der Kreuzung der Viktor-Frankl-Straße und der Iglinger Straße am südlichen Ortseingang von Kaufering entstanden.

Wie die Polizei meldet, missachtete ein 69-Jähriger aus Kaufering beim Abbiegen in die Kreisstraße die Vorfahrt und prallte mit seinem Wagen gegen den kreuzenden Transporter eines 47-Jährigen aus dem Raum Augsburg. Am Auto des Unfallverursachers riss die hintere Stoßstange ab und die Radaufhängung brach. Der Transporter wurde an der Front beschädigt. (AZ)