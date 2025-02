Epfachs ältester Bürger erinnert sich zurück an die Kriegszeit

Auf dem Esstisch brennt eine Kerze für seine verstorbene Frau. Das Wohnzimmer ist umrahmt von Erinnerungen: Fotos von Kindern und Enkeln, Souvenirs von Reisen durch die ganze Welt. Mit 93 Jahren lebt Rupert Steinle weiterhin im Haus seiner Kindheit und Jugend, einem ehemaligen Landwirtschaftshof im 700-Seelen-Dorf Epfach. 1931 geboren hat er viel zu erzählen, auch von den Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Er erinnert sich an abstürzende Flieger, Kriegsgefangene und das Ende des Krieges.

Der Anblick von Bombern und militärischen Flugzeugen im Himmel gehörte damals zu Steinles Jugend. In Epfach selbst habe sich damals jedoch nicht viel verändert. „Es blieb immer relativ ruhig. Nur in die Schule gingen wir immer weniger, weil immer weniger Lehrer da waren“, sagt Steinle. Angegriffen wurde das Dorf, das am Lech liegt, nie. „Augsburg war das Ziel. Der Lech diente wie ein Wegweiser für die Bombenflieger“, so Steinle. Ein Ereignis hat er nach vielen Jahrzehnten noch immer klar vor Augen: Eines Abends stürzte über Epfach ein englisches Flugzeug ab, wie der 93-Jährige erzählt. „Es war nachts und plötzlich tat es einen lauten Knall. Ich bin dort hingegangen, es war zwei Kilometer entfernt unserem Haus. Mitten im Schnee hat man die Überreste der Maschine und den verstorbenen Piloten gesehen“, erinnert er sich.

Die Planung der Lechstaustufen begann unter Einfluss der Nazis

Während des Krieges begannen auch die Bauarbeiten für die Lechstaufstufe Epfach. Der Ausbau der Wasserkraft wurde seit 1938 vom Deutschen Reich und Bayern geplant. Die Nationalsozialisten hatten dabei viel mitzureden. Obwohl es in Expertenkreisen umstritten war, setzte etwa NSDAP-Politiker und Techniker Arno Fischer durch, dass die Kraftwerke nach seinem „Schwede-Coburg-Fischer“-System gebaut werden – im Nachhinein stellte sich diese Entscheidung als wirtschaftlich falsch heraus. Neun Kraftwerke, unter anderem die Lechstaustufe 10 in Epfach, wurden nach den Vorstellungen des NSDAP-Mannes gebaut. Fertiggestellt wurde die Stufe in Epfach erst nach dem Krieg.

Wie Rupert Steinle berichtet, bekam man von den Vorbereitungen und Bauarbeiten im Dorf einiges mit. Eisenmasten und Zugangsstraße wurden errichtet, um den Baustart zu erleichtern. Für die Bauarbeiten waren viele Arbeitskräfte notwendig, einige von ihnen waren Kriegsgefangene. Nur wenige hundert Meter Luftlinie von Steinles Haus entfernt waren sie untergebracht. „Die Gefangenen waren aus Frankreich und der Ukraine. Sie waren die ganze Nacht bewacht und konnten nie raus“, berichtet der 93-Jährige.

Epfach wurde im April 1945 von amerikanischen Soldaten besetzt

Für ihn kam das Ende des Krieges an einem Freitag, am 27. April 1945. Seine Familie und er hatten einige Monate vorher das Kartoffelsilo mit Vorräten gefüllt. Man habe schließlich nicht gewusst, wie der Krieg endet. „Auf der B17 war die ganze Vornacht viel los, über uns flogen ständig Jagdflieger. Die abziehende deutsche Kolonne wurde bei Apfeldorf beschossen“, erinnert Steinle sich. Gegen 17 Uhr sprengten die deutschen Truppen noch die Brücke zwischen Kinsau und Apfeldorf, um die Besetzung zu verhindern – vergeblich. Wegen der Angst vor dem Unbekannten sei die Stimmung an diesem Tag zwiegespalten gewesen. „Wir freuten uns, dass der Krieg vorbei war. Aber wir wussten nicht, was danach kommt“, sagt Steinle.

Wer kam, waren amerikanische Soldaten. Ab dem Zeitpunkt ihrer Ankunft sei laut Steinle alles ruhig verlaufen. In einer Anekdote verrät er, dass damals eine polnische Zwangsarbeiterin schwanger von einem amerikanischen Soldaten wurde. Eine Geschichte, die in dem kleinen Ort wohl viel Aufsehen erregte.

Rupert Steinle aus Epfach mit seinem Kater Bailey vor seinem Haus. Er ist im Alltag sein treuer Begleiter. Foto: Christian Rudnik

Was der 93-Jährige von den Kriegszeiten erzählt, ist nicht nur von Angst und Schrecken geprägt. Er zeigt Fotos von sich und seinen Freunden, wie sie auf dem Lech paddeln, mit Kanus, die sie aus Benzinkanistern von Flugzeugen gebaut haben. Und er erzählt von einem Bittgang der Kirche, den das Dorf vor dem Kriegsende abgehalten hat. „Wir haben dafür gebetet, dass alles gut ausgeht. Und für Epfach ging es letztlich auch gut aus, vielleicht ja deswegen“, sagt Steinle mit einem Zwinkern. Die Kriegszeit habe ihn gelehrt, offen mit anderen Menschen zu sprechen und stets Hilfe anzubieten. Zu heutiger Zeit fehle ihm diese Ausübung von Nächstenliebe zusehends, so der älteste Bürger Epfachs.