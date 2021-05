So läuft das Abitur in Zeiten von Corona

Zum zweiten Mal finden die Abiturprüfungen im Landkreis Landsberg unter strengen Hygienevorschriften statt. Wie die Schulen die Regelungen umsetzen und warum ein Gymnasium schon die Entlassfeier planen kann

Mindestabstand, Stoßlüften, Desinfektion, Mund-Nasen-Schutz: Zum zweiten Mal bereits müssen die Abiturprüfungen deutschlandweit und somit auch an den vier Gymnasien im Landkreis Landsberg unter strengen Hygienevorschriften stattfinden. Lediglich der für den Schulbesuch verpflichtende Test ist nicht notwendig. Start war am Mittwoch mit dem Deutsch-Abitur, am Dienstag folgt Mathematik, am Freitag sind alle dritten Abiturprüfungsfächer dran. Zu den Kolloquien werden die Schüler nach Pfingsten einbestellt. Das LT fragte bei den jeweiligen Direktoren nach, wie Vorbereitungen und Auftakt verliefen und auch, wie der Jahrgang abgeschlossen wird.

Am Ignaz-Kögler-Gymnasium wurden elf Räume für die 112 Schüler vorbereitet, berichtet Direktorin Ursula Triller und erklärt, das sei mit nicht unerheblichem organisatorischem Aufwand verbunden gewesen. Und das nicht nur aufgrund der Hygienevorschriften, sondern auch wegen anderer, zu berücksichtigender Gesichtspunkte: So seien die Gruppen entsprechend der Möglichkeiten eingeteilt beziehungsweise zusammengestellt worden nach getesteten und ungetesteten Schülern, dazu nach solchen, die bereits geimpft sind, die Krankheit überstanden haben oder sich gerade in häuslicher Quarantäne befinden und diese für die Zeit der Prüfung verlassen dürfen.

Ebenfalls möglichst zusammen sollten Schüler mit Zeitgutschrift ihre Prüfung schreiben. Um das bewerkstelligen zu können und dafür auch ausreichend Aufsichtspersonal zur Verfügung zu haben, sei für alle anderen Schüler materialgestützter Distanzunterricht vorbereitet worden. „Es lief alles sehr gut ab“, zieht Triller ein erstes Resümee nach dem Deutsch-Abi. Auch die vorgegebenen Themen seien gut machbar gewesen glaubt sie. Über sich selbst sagt die Direktorin: „Heute brauche ich keinen Sport mehr“. Schließlich schaue sie bei allen Prüflingen vorbei und in der Weitläufigkeit der Schule „kommen da schon ein paar Kilometer zusammen“.

Am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium wurden die knapp 100 Abiturienten in 13 Räume verteilt. Laut Direktor Bruno Bayer ist damit die Nachverfolgung einfacher – falls es einen positiven Corona-Fall gibt. Zusätzlich zu den eigenen schreiben heuer auch etliche externe Schüler ihre Abiturprüfungen am DZG – wofür ebenfalls eigene Räume notwendig waren. Die notwendigen vielen Aufsichten seien, auch weil es an den Prüfungstagen keinen Präsenzunterricht gibt, ausreichend vorhanden, so Bayer. Einigen organisatorischen Aufwand sieht der DZG-Direktor noch mit den Kolloquien auf die Schule zukommen. Hier gelte es, Gruppenbildung zu vermeiden. Es müssen mehrere Vorbereitungsräume zur Verfügung gestellt werden, die Schüler seien zu ihrer mündlichen Prüfung von einer Aufsichtsperson zu begleiten. Über die Vorbereitungen sagt Bayer, der Stundenplan sei voll durchgeführt worden - mittels Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht.

„Die Stimmung war sehr ruhig und friedlich“, diesen Eindruck hat Alfred Lippl, Direktor am Ammerseegymnasium in Dießen, bei der ersten schriftlichen Abi-Prüfung gewonnen. „In einer großen Turnhalle gibt es viele Nebengeräusche wie Husten oder Bewegungen“, sagt er, das sei in kleinen Gruppen stark dezimiert. Für die 91 Abiturienten konnten 18 Räume zur Verfügung gestellt werden, „zwei Drittel der Lehrkräfte waren für Aufsichten eingeteilt“. Für das Kolloquium erwartet Lippl, dass der Aufwand etwas weniger wird, da ja die Prüflinge entsprechend ihrer eingeteilten Zeiten zur Schule kommen. Ein wenig anders waren und werden die 80 Abiprüflinge am Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien untergebracht. „Wir haben die Abiturienten am Tag davor zu einer Unterrichtsstunde einbestellt“, berichtet Schulleiter Michael Häußinger und freut sich. „Alle sind gekommen.“ Die Idee dahinter: Wer am Präsenz-unterricht teilnehmen will, muss einen negativen Selbsttest vorweisen, dem sich laut Häußinger alle freiwillig unterzogen haben. „Bei positiv ausgefallenen Tests hätte eine Ärztin die Ergebnisse mit PCR-Tests überprüft.“ Zum Glück sei das nicht notwendig gewesen – die Schüler konnten gemeinsam in der großen Dreifachturnhalle platziert werden. Vor den noch ausstehenden zwei schriftlichen Prüfungen werde genauso verfahren.

Und wie sieht es mit den Entlassfeiern aus? Das sei ja erst in zwei Monaten, meint AMG-Direktor Lippl dazu, und die Vorschriften änderten sich ständig. Deshalb werde noch nichts Konkretes geplant. Derzeit müsse noch jeder Vorgang aktuell bewertet und neu reflektiert werden, so Lippl. Ähnlich äußerten sich auch Ursula Triller und Bruno Bayer. Lediglich in St. Ottilien gibt es bereits klare Vorstellungen. „Wir möchten die Entlassfeier wie im vergangenen Jahr in der Klosterkirche durchführen und die Veranstaltung via Livestream in den Festsaal übertragen“, so Häußinger. Das Kloster ermögliche dafür die Nutzung der für Gottesdienste fest installierten Kamera. So können auch die engsten Angehörigen an der Feier teilnehmen. Angenehmer Nebeneffekt: „Wir haben erstmals die gesamte Feier als Video zur Verfügung.“ Im Nachhinein hätten wir das schon viel früher machen sollen.“ Für die Zeugnisverleihung gebe es die Vorstellung, die große Freitreppe und den Klosterhof zu nutzen.