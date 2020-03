vor 28 Min.

Coronavirus: Keine Schuleinschreibungen und viele weitere Absagen im Landkreis

Nicht nur größere Veranstaltungen in der Stadt sondern praktisch alle Zusammenkünfte insbesondere von Vereinen finden in den nächsten Wochen nicht statt.

Die Epidemie bringt das öffentliche Leben zum Erliegen. Hier ist der Stand der Absagen und Schließungen im Landkreis Landsberg zum Samstagabend.

Von Gerald Modlinger

Das Coronavirus bringt das öffentliche Leben auch im Landkreis Landsberg weitestgehend zum Erliegen. Auch im Laufe des Samstags wurden wieder viele in den nächsten Wochen geplanten Veranstaltungen abgesagt. Wichtig für alle Eltern mit künftigen Erstklässlern: Alle in den nächsten Tagen geplanten Schuleinschreibungen finden infolge der ab Montag geltenden Schulschließungen erst einmal nicht statt. Das gilt auch für die Grundschule in der Gemeinde Pürgen, deren urspünglich geplanter Einschreibetermin am Montag und Dienstag, 16. und 17. März, in der Samstagsausgabe des LT bekanntgegeben worden war.

Hier nun eine aktuelle Liste von abgesagten Veranstaltungen im Landkreis:

Landsberg : Alle Samstags-Radtouren des ADFC-Kreisverband Landsberg bis 20. April und das April-Monatstreffen sowie die Radldemo in München . Ob das geplante Anradeln „Zum Engelsrieder See“ am 26. April stattfinden kann, wird zeitnah entschieden; der Lichtbildervortrag der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60plus“ am Donnerstag, 19. März, in der Kletterei in Kaufering ; Nightshift , die Samstag, 21. März, terminierte Abendveranstaltung in mehreren Lokalen in Landsberg . Das Tierheim ist seit Samstag für Besucher geschlossen. Ausgenommen sind die ehrenamtlichen Helfer. Fundtiere werden wie bisher aufgenommen. Finder werden gebeten, sich vor der Fahrt zum Tierheim unter der Telefonnummer 0171/3604541 anzumelden. Wenn Interesse hat, ein Tier zu übernehmen und in allen anderen Fällen, soll eine Mail an office@tierheim-landsberg.de schicken oder eine Nachricht auf den Anrufbeantworter unter 08191/50110 sprechen.

: am Freitag und Samstag, 20. und 21. März. Sobald die Ersatztermine feststehen, werden sie bekannt gegeben. Die bereits verkauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit oder werden zurückerstattet. Denklingen : Denklinger Klamottenkiste am Samstag, 21. März. Die nächste Klamottenkiste findet am 19. September statt; Frühjahrskonzert des Musikvereins am Samstag, 4. April, Mehrzweckhalle.

: Denklinger am Samstag, 21. März. Die nächste Klamottenkiste findet am 19. September statt; am Samstag, 4. April, Mehrzweckhalle. Dettenhofen: Freundschaftsschießen der Bergschützen Hofstetten und der Martinschützen Dettenhofen am Freitag, 20. März.

der Bergschützen und der Martinschützen Dettenhofen am Freitag, 20. März. Dießen : Benefizkonzert des Lions Clubs mit Christoph Hartmann und dem Ensemble Berlin am Sonntag, 22. März, im Bibliothekssaal in Polling . Über die Rückabwicklung der Kartenvorverkäufe wird demnächst informiert. Das Konzert soll nachgeholt werden.

: mit und dem Ensemble am Sonntag, 22. März, im Bibliothekssaal in . Über die Rückabwicklung der Kartenvorverkäufe wird demnächst informiert. Das Konzert soll nachgeholt werden. Eching : Seniorenschießen des Schützengaus Ammersee am Samstag, 4. April, in Eching .

: am Samstag, 4. April, in . Greifenberg : Aufführungen der Theatergruppe am 21., 22., 28. und 29. März. Als Ersatztermine sind 7., 8., 14. und 15. November geplant.

: am 21., 22., 28. und 29. März. Als Ersatztermine sind 7., 8., 14. und 15. November geplant. Hofstetten : Jahresversammlung des Gartenbauvereins Hofstetten-Hagenheim am Mittwoch, 18. März, Landgasthof Hipp .

: am Mittwoch, 18. März, Landgasthof . Oberbergen: Vortrag „Gesund und fit durch ein starkes Immunsystem" am Donnerstag, 19. März, Bruder-Konrad-Haus.

am Donnerstag, 19. März, Bruder-Konrad-Haus. Oberfinning: Jahrestag und Jahreshauptversammlung des Veteranen- und Kameradschaftsverein Oberfinning am Sonntag, 22. März.

am Sonntag, 22. März. Pflugdorf: Jahreshauptversammlung des VdK Oberer Lechrain am Samstag, 21. März, Bürgerhaus.

am Samstag, 21. März, Bürgerhaus. Pürgen : Schuleinschreibung am Montag und Dienstag, 16. und 17. März; der Schützenverein „Gut Schuß“ Pürge n stellt den Schießbetrieb ein.

: am Montag und Dienstag, 16. und 17. März; der n stellt den Schießbetrieb ein. Schöffelding: Bau-Infoabend der Deutschen Glasfaser für Eresing und Schöffelding am Mittwoch, 18. März. Die aktuelle Bauplanung ist davon nicht betroffen und geht wie geplant weiter. Informationen unter der Bauhotline 02861/890 60 940.

für und Schöffelding am Mittwoch, 18. März. Die aktuelle Bauplanung ist davon nicht betroffen und geht wie geplant weiter. Informationen unter der Bauhotline 02861/890 60 940. Schondorf: Das Seniorenzentrum der Gemeinde Schondorf, Am Griesfeld 9, wird bis voraussichtlich Ende April geschlossen. Auch die geplanten Aktivitäten außerhalb der Räume des Zentrums werden vorläufig abgesagt. Fragen beantwortet Erwin Ehle , Telefon: 08192/392; Jahreshauptversammlung des Vereins Gemeinsam am Mittwoch, 18. März. Die Versammlung wird voraussichtlich im Mai nachgeholt.

