Das Baustellenunglück von Denklingen und die Erinnerung daran

An der Unglücksstelle erinnert heute eine provisorische Gedenkstätte an die Opfer des Denklinger Baustelleunfalls.

Plus Am 16. Oktober 2020 sterben in Denklingen beim Einsturz einer Betondecke vier Arbeiter. Das Unglück trifft den Ort schwer. Noch heute sind die Ereignisse dieses Tages bei vielen Menschen präsent.

Von Thomas Wunder und Dominic Wimmer

Trauriger Jahrestag in Denklingen: Vor einem Jahr starben vier Arbeiter beim Einsturz einer Betondecke auf dem Gelände einer örtlichen Baufirma. Heute findet ab 14 Uhr an der Creszentiakapelle bei Dienhausen eine Gedenkfeier statt. Wie schwer hat das Schicksal den Ort damals getroffen? Wie gehen Betroffene mit den Geschehnissen von damals um? Wie wirkt die Tragödie nach? Drei Männer erzählen, wie sie den 16. Oktober 2020 erlebt haben und wie er sich ihnen ins Gedächtnis eingebrannt hat.

