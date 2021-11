Denklingen

vor 34 Min.

Die 60. Klamottenkiste in Denklingen ist eine besondere

In den vergangenen Jahren war bei der Klamottenkiste in Denklingen immer viel los. Am Samstag findet sie zum 60. Mal statt – nach einer Corona-Zwangspause.

Plus Seit über 30 Jahren findet in der Denklinger Turnhalle ein Basar mit gebrauchter Kleidung, Spielsachen und Sportartikeln statt. Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr geht man am Samstag neue Wege.

Von Margit Messelhäuser

Ein kleines Jubiläum feiert die Klamottenkiste Denklingen am Samstag, 6. November: Zum 60. Mal findet der Kleidermarkt statt. „Eigentlich hätten wir das ja schon früher feiern wollen“, sagt Christine Horber vom Organisationsteam. Aber Corona hatte es nicht zugelassen. Nun aber will man die Veranstaltung durchziehen, wenn auch unter geänderten Vorzeichen. Zudem musste kurzfristig für den Besuch die 3G-plus-Regel eingeführt werden.

