Denklingen

18:03 Uhr

Wie stark soll die Gemeinde Denklingen wachsen?

In Denklingen wurden in den vergangenen rund fünf Jahren drei neue Baugebiete ausgewiesen. Jetzt sorgt aber ein mögliches Bauprojekt im Ortskern für Unmut. Aktuell werden deshalb Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt.

Plus Aktuell werden in der Gemeinde Denklingen Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Dabei geht es aber nicht um die neuen Baugebiete am Ortsrand. Was die Initiatoren wollen.

Von Margit Messelhäuser

Die Gemeinde Denklingen wächst. In der Vergangenheit wurden drei neue Baugebiete ausgewiesen. Aber auch im Ortskern wird Wohnraum geschaffen und das stößt auf Widerstand, denn aktuell werden Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Worum es genau geht, erklärt Anita Gropp, eine der Initiatoren. Und: „Ein Ziel haben wir jetzt schon erreicht“, freut sie sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

