Die Landsbergerin, die anderen genau auf die Füße schaut

Margot Buchegger beim Yoga im Lunapark in Landsberg.

Margot Buchegger arbeitet als Heilpraktikerin und Yogalehrerin. Sie hat die Füße anderer Leute ganz genau im Blick. Dabei hatte die 53-Jährige einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen.

Von Silke Feltes

Wenn man die schematische Darstellung eines Fußes um 90 Grad nach rechts dreht, kann man mit viel Fantasie einen sitzenden Menschen erkennen. Die Zehen sind der Kopf, der Ballen der Po. Margot Buchegger zeigt an einer grafischen Karte, dass jedes Organ, jedes Gelenk, ja sogar jeder Zahn eine Entsprechung im Fuß findet. Füße sind das große Thema der Heilpraktikerin und Yogalehrerin. „Indem ich unten einen Impuls setze, habe ich oben eine Wirkung“, sagt die 53-Jährige und greift ohne Umschweife die Hand der Autorin, um mit kurzen „schwingenden Impulsen“ ihre Arbeitsweise zu demonstrieren.

Die Füße werden ganz genau untersucht

Füße sind für Buchegger etwas absolut Faszinierendes. „Sie tragen uns durchs Leben, sie geben uns Stand, sie sind wie eine Wurzel in diesen wahnsinnig kopflastigen Zeiten.“ Höchste Zeit also, den Füßen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn jemand mit einer Beschwerde, einer Krankheit, einem Unwohlsein zu ihr komme, untersuche sie (nach einer Anamnese) genauestens die Füße. Oft spüre sie weitere Blockaden oder Problemstellen auf. „Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erzählen“, werde ihr dann oft erstaunt gesagt, und: „Können sie das wirklich spüren?“ Ja, kann sie. Oft seien es „Verquellungen des Gewebes“ oder ein veränderter Druck, den sie ertaste. Dazu komme natürlich die Erfahrung: „Mehrere Tausend Füße“ habe sie seit ihrer Praxiseröffnung 2012 im Hinteranger behandelt. Dabei fing eigentlich alles ganz anders an.

Als waschechte Landsbergerin (Vater Landsberger, Mutter aus dem Landkreis) in der Schwaighofsiedlung aufgewachsen, Realschule, Ausbildung zur Bankkauffrau („ich wusste von Anfang an, dass das nicht der richtige Weg war“), Abitur auf der FOS, Arbeit in einer Münchner Bank. „Dann kam schon die Familienzeit“ mit ihrem Mann und den mittlerweile zwei erwachsenen Söhnen. Schon früh hat Margot Buchegger Wert auf gesunde Ernährung gelegt, „mit 17, 18 musste eine eigene Getreidemühle her“ und die Familie wurde mit Frischkornmüsli beglückt. „Da hat eigentlich mein Gesundheitsweg angefangen.“

Der Job in der Bank war nichts für sie

Sie wurde zunächst Stillberaterin in der Landsberger Stillgruppe und arbeitete nebenbei in einem Büro in der Buchhaltung. „Plötzlich kam dieser Jetzt-oder-nie-Moment“ und sie begann kurz entschlossen eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Eigentlich mit dem festen Ziel, klassische Homöopathin zu werden. Doch irgendwie, sie kann auch nicht genau sagen wann, kamen die Füße dazwischen und haben sie nicht mehr losgelassen. Und wenn sie etwas mache, „dann aber gescheit“.

Kein Wochenendkurs, wie so viele Heilpraktiker, die sich das Wort Fußreflexzonentherapie auf die Visitenkarte schreiben. Nein, die 53-jährige Margot Buchegger besuchte eine der Hanne-Marquardt-Schulen in Nesselwang im Allgäu, die erste zertifizierte Ausbildungsstätte im Bereich Fußreflexzonentherapie. Die über 80-jährige Gründerin, so Margot Buchegger, habe diese Therapieform in Deutschland eingeführt und weiterentwickelt. Das habe nichts mit einer – unbenommen wohltuenden – Fußmassage zu tun, sondern es ist ein „gezieltes therapeutisches Arbeiten“.

Schmerzlinderung und dann die Suche nach den Ursachen

Ein weiterer ihrer Heilpraktiker-Schwerpunkte liegt in der „energetischen Meridianmassage am Fuß“, die vom Prinzip her ähnlich funktioniere, aber eben die chinesische Meridianlehre als Ausgangspunkt habe. Erst wenn diese beiden Therapien ihr eine Richtung gäben, begleite sie bestimmte Krankheiten je nach Analyse mit Bachblüten, Schüßlersalzen oder Mikronährstoffen.

Ein Beispiel: Jemand kommt mit Migräne. Schmerztabletten helfen (sie habe absolut nichts gegen Schulmedizin, betont sie), seien aber, als ob man über ein blinkendes Warnlämpchen im Auto einfach ein Pflaster kleben würde. Es gelte die Ursachen herauszufinden. Eine Migräne könne hormonelle oder stressbedingte Ursachen haben. Der Verdauungstrakt könnte der Auslöser sein oder eine Blockade in der Halswirbelsäule. All das könne sie in der Regel über die Füße erfahren und dann dementsprechend handeln.

Im Strandurlaub schaut sie ganz genau hin - auf die Füße natürlich

Netter Nebeneffekt: Sie kann keinen Strand betreten, ohne dass ihr Blick sofort über die nackten Füße der Badenden gleitet und sie innerlich erste Diagnosen stellt.

Ein zweites, ebenso großes Standbein sind Margot Bucheggers Yogakurse, die sie in Landsberg und auf regelmäßigen Workshops und Yogareisen gibt. „Das Zusammenspiel von Yoga und Naturheilkunde passt einfach wunderbar“, sagt die sportlich-schlanke Frau, deren Vision bei allem, was sie tut, ist: „Die Welt ein wenig freundlicher und liebevoller zu machen.“ Sie liebe es, Menschen dabei zu unterstützen, ein gesünderes und liebevolleres Leben zu führen. Und Hatha-Yoga sowie ein sanfteres Yin-Yoga, das die „tieferen Faszienschichten“ stärker beansprucht, helfen dabei ungemein. Gut möglich, dass man die 53-Jährige live beim Yoga sieht. Im Sommer bietet sie Kurse im Lunapark an.

