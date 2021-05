Dießen

Ein Dießener Fotograf zeigt jüdisches Leben in 20 Bildern

Plus Der Fotograf Noah Cohen präsentiert in Herrsching und Dießen in diesem Jahr seinen Beitrag zu „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Welches Bild er von Juden in Deutschland vermitteln will.

Von Uschi Nagl

Jüdisches Leben in Deutschland ist für Noah Cohen eine Selbstverständlichkeit. Genau das möchte der Fotograf, der in Dettenschwang lebt, mit seiner aktuellen Fotoserie „Bis gleich, Isaac!“ anlässlich des Jubiläumsjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zeigen – ein Datum, das auf ein Dekret von Kaiser Konstantin aus dem Jahr 321 zurückgeht, das Juden den Zugang zu allen öffentlichen Ämtern erlaubt. Für seine Ausstellung hat er 20 Deutsche mit jüdischen Wurzeln porträtiert und um ein kurzes Statement gebeten.

