Unfall auf der Baustelle in den Dießener Seeanlagen

Kurz vor Mittag hat sich auf der Seeanlagen-Baustelle in Dießen an der Mühlbachmündung ein Unfall ereignet.

Am Vormittag gibt am Mühlbach in Dießen der Untergrund nach. Dann gerät eine Baumaschine in Schieflage.

Von Gerald Modlinger

Auf der Seeanlagen-Baustelle in Dießen hat sich am Montag kurz vor Mittag ein Unfall ereignet. Am Ufer des Mühlbachs kippte ein Bagger um. Wie vor Ort zu erfahren war, wurden mit der Baumaschine Spundelemente umgeladen und längs des Ufers des Mühlbachs unmittelbar an der Rialto-Brücke abgelegt. Plötzlich gab Untergrund nach, der Bagger kippte nach rechts und kam auf den dort bereits teilweise abgeladenen Spundelementen zu liegen. Die Spundteile, die er geladen hatte, rutschten über die Uferböschung in den Mühlbach. Seit dem Frühjahr laufen Bauarbeiten zur Umgestaltung der Seeanlagen. Aktuell wird im südlichen Teil der Seeanlagen die Uferbefestigung erneuert. Ein Umweltschaden ist nicht entstanden Von der Polizei hieß ergänzend, dass der 53-jährige Baggerführer aus Augsburg gerade dabei war, mehrere Stahlträger von einem Lkw abzuladen. Dabei sank der Bagger im hinteren rechten Bereich aufgrund des losen Untergrundes ein. Der Schwerpunkt des Baufahrzeuges veränderte sich, sodass es umkippte und die Stahlträger von der Baggerschaufel in den dortigen Seezulauf fielen. Glücklicherweise lief von den zwei Litern Hydrauliköl, die der Bagger durch das Umkippen verloren hatte, nichts in den See, weil die Bauarbeiter das Öl sofort binden konnten, kam es auch zu keiner Bodenverunreinigung. Allerdings muss etwas Erdreich abgetragen werden, was im Rahmen der Bauarbeiten ohnehin hätte gemacht werden müssen. Der Baggerführer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Bagger beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Das umgekippte Baufahrzeug konnte durch einen an der Baustelle vorhandenen Bagger wieder aufgerichtet werden.

