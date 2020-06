00:31 Uhr

Dr. Hüttl geht, Dr. Lohscheidt kommt

Wechsel im Amt des Versorgungsarztes

Der Landkreis bekommt mitten in der Corona-Krise einen neuen Versorgungsarzt: Das Landratsamt teilt mit, dass Dr. Markus Hüttl, der diese Aufgabe zwei Monate lang innehatte, jetzt im Jemen tätig ist. Dem 58-jährigen Mediziner folgt Dr. med. Karsten Lohscheidt. Die Stellen von Versorgungsärzten wurden Ende März in den Landkreisen geschaffen. Der Versorgungsarzt ist unmittelbar an die Katastrophenschutzbehörde angebunden.

Hüttls Aufgabe war es laut Landratsamt, die optimale medizinische Versorgung aller Bürger in Zusammenarbeit mit den vorhandenen Strukturen im Rahmen der Corona-Pandemie sicherzustellen. Unter seiner Leitung seien im Landkreis unter anderem das Pandemiezentrum in Penzing, die Infektambulanz mit dem Infektmobil, die Drive-in-Teststrecke, die zahnärztliche Praxis sowie verschiedene Isolierstationen entstanden. Auch das Altenpflege-Epidemie-Kontroll-Team (Apek-Team), das insbesondere alle Pflegeheime im Landkreis im Umgang mit Covid-19 trainiere und sensibilisiere, sei eine Initiative von Dr. Markus Hüttl

„Es war von Anfang an klar, dass Dr. Hüttl für uns nur so lange zur Verfügung steht, bis er einen neuen, einen internationalen Auftrag, erhält, und nun war es so weit“, so Landrat Thomas Eichinger, der Dr. Markus Hüttl viel Glück für seine neue Aufgabe wünscht. Der Mediziner befindet sich bereits seit einigen Tagen im Jemen, um dort ein internationales Team für die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation zu leiten, wie das Landratsamt mitteilt. Ein Team, das Kliniken für Covid-Kranke baue und das dortige Gesundheitssystem auf die Pandemie vorbereite.

Die Arbeit des Versorgungsarztes sei in Landsberg noch nicht beendet, aber ein großes Stück des Weges sei erreicht, sagt Dr. Markus Hüttl: „Landsberg nimmt in Bayern und vielleicht sogar in Deutschland bezüglich präventiver Strukturen, bezüglich des Pandemiesystems und bezüglich der Einzigartigkeit der geschaffenen Einrichtungen eine Sonderstellung ein. Das ist vor allem dem engagierten Einsatz von Landrat Eichinger, dem gesamten Landratsamt und auch vielen anderen Beteiligten zu verdanken.“ Er habe viel auf internationalen Bühnen in Katastrophenkontexten gearbeitet. Er sei beeindruckt, wie ein „kleiner“ Landkreis solch große Energie mobilisieren konnte und sich dadurch auf eine vielleicht zurückkehrende Pandemie besser vorbereiten konnte als viele Kommunen, auch im internationalen Vergleich, so Dr. Hüttl zum Abschied. Er freue sich auf die neue Herausforderung im Jemen, verlasse das inzwischen so eingespielte „Landsberger Team“ aber auch mit einem weinenden Auge.

Auf Vorschlag von Dr. Hüttl benennt der Landkreis Dr. Karsten Lohscheidt, einen niedergelassenen Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin und Chirotherapie in Landsberg, zum neuen Versorgungsarzt. (lt)

Themen folgen