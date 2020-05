vor 22 Min.

Drogen-Razzia in einem Landsberger Wohngebiet

Eine Drogendurchsuchung gab es am Sonntag in Landsberg.

Drogen-Razzia in Landsberg: Am späten Sonntagnachmittag schlägt die Polizei zu. Auch ein Spürhund kommt zum Einsatz.

Von Dominic Wimmer

Mehrere Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Polizei waren am späten Sonntagnachmittag in Landsberg im Einsatz. In der Max-Friesenegger-Straße gab es in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungsdurchsuchung.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, ging es bei dem Einsatz um Drogen. Auch ein Spürhund kam dabei zum Einsatz. Nähere Informationen wollten die Beamten vorerst nicht geben. Nur so viel: Die Kräfte hatten Erfolg.

