Eching: Autobrand am Tunnel sorgt für Staus und einen weiteren Unfall

Eine lange Nacht für die Einsatzkräfte: Auf der A 96 bei Eching fängt ein Pkw Feuer. Daraufhin wird der Tunnel in beide Richtungen gesperrt. Das führt nicht nur zu einem langen Stau, sondern hatte noch weitere Folgen.

Der Mercedes eines 79-Jährigen geriet am Freitagnachmittag in Brand. Das hatte in der Freitagnacht weitreichende Folgen. Der am Ammersee wohnende Mann fuhr gegen 17.25 Uhr auf der A 96 Richtung Lindau. Der Wagen zeigte während der Fahrt bereits eine Rauchentwicklung. Der Fahrer schaffte es glücklicherweise bis zum Ende des Tunnels Eching, bevor die Flammen aus dem Motorraum schlugen. Er konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen, der Wagen brannte aber trotz Löschversuchen der rasch eintreffenden Feuerwehren vollständig aus, so der Polizeibericht. Der Schaden am Fahrzeug und der Fahrbahndecke betrug 15.000 Euro und es kam zu Staus in beiden Richtungen und zwei weiteren Unfällen an diesem Abend.

Lange Staus und ein weiterer Unfall

Da im Brandfall der Tunnel automatisch in beiden Fahrtrichtungen gesperrt wird, bildeten sich im abendlichen Berufsverkehr lange Staus in beiden Richtungen der A 96. Gegen 19 Uhr konnte der Verkehr nach München wieder freigegeben werden, Richtung Lindau war der Tunnel wieder einspurig befahrbar, der Brandort war gegen 20 Uhr vollständig geräumt.

Doch der Abend war für die Einsatzkräfte noch nicht beendet: Am Stauende ereignete sich zwischen Schöffelding und Windach ein Unfall, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Der Fahrer eines österreichischen Opel-Transporters hatte mit etwa 120 km/h auf der rechten Spur fahrend bei Starkregen die Staubildung vor sich übersehen, so die Polizei, und war auf einen VW aufgefahren. Der Fahrer hatte noch versucht auszuweichen versucht, weshalb er nach rechts auf die Böschung schleuderte und sich dort mehrfach überschlug, bevor der Wagen entgegen der Fahrtrichtung zum Liegen kam. Der VW einer Dachauerin wurde nach links weg geschleudert und Teile lagen über die ganze Fahrbahn. Feuerwehren, Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber wurden alarmiert, die Richtungsfahrbahn München war bis nach halb acht voll gesperrt. Der Transporter-Fahrer wurde zum Klinikum Großhadern gebracht, die Pkw-Fahrerin kam mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Seefeld. Die Unfallstelle war bis nach 21 Uhr nur einspurig befahrbar, weshalb sich Stau bis zur Anschlussstelle Landsberg-Ost gebildet hatte. Mehrere Pkw mit Schweizer Kennzeichen betrachteten die Rettungsgasse zudem als Einladung zum schnelleren Vorwärtskommen und erhalten nun Bußgeldanzeigen. Einige Autos bildeten weitere Hindernisse, da die Batterien nicht mehr geladen waren. Es handelte sich dabei aber, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte nicht um Elektroautos.

Und noch ein Unfall

Gegen 21.15 ereignete sich dann noch ein weiterer Unfall auf der A 96. Auf Höhe der Anschlussstelle Wörthsee war ein Schweizer mit seinem BMW bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen die Schutzplanken gekracht. Wieder wurden umliegende Feuerwehren und Rettungsdienst alarmiert, der Fahrer blieb aber unverletzt. Wegen Staubildung musste der Verkehr Richtung München im Tunnel Etterschlag blockweise abgefertigt werden. Die Staus gingen zeitweise bis Inning zurück und hielten bis gegen 23 Uhr an. Am Pkw entstand ein Totalschaden von. 30.000 Euro, der Leitplankenschaden liegt bei rund 2000 Euro.

