Egling

17:05 Uhr

Kollegen spenden Frau aus Egling viereinhalb Jahre Urlaub

Die Kollegen von Daniela Berlit aus Egling spenden ihr viereinhalb Jahre Überstunden und Urlaub. Die große Solidarität freut auch Ehemann David. Die Mutter kann so für ihre vierjährige Tochter Fiona da sein. Wegen einer Leukämieerkrankung erhält sie derzeit eine Chemotherapie.

Plus Die Diagnose Leukämie für Tochter Fiona, 4, ist ein Schock. Mutter Daniela Berlit erfährt aber große Solidarität von Kollegen. Wie es dem Mädchen geht.

Von Christian Mühlhause

So ganz glauben kann es Daniela Berlit immer noch nicht: Kollegen haben ihr gut viereinhalb Jahre Urlaub geschenkt, weil ihre vierjährige Tochter Fiona schwer an Leukämie erkrankt ist und sie so bei ihrer Tochter sein kann. Wie es dazu kam, erzählt sie im Landsberger Tagblatt.

Themen folgen