Kreis Landsberg: Vor der Ernte fehlt noch die Sonne

Plus Die vielen Regentage machen den Feldfrüchten im Landkreis Landsberg dieses Jahr zu schaffen. Auf der Erntepressefahrt erklären die Bauern, wie es um ihre Pflanzen steht.

Christoph Wörl steht vor einem großen Zuckerrübenfeld in Egling. „Der Auflauf der Pflanzen war schwierig, weil es kühl war im Frühjahr“, erklärt er den Teilnehmern der diesjährigen Erntepressefahrt. Außerdem hätten die Pflanzen einen leichten Hagelschaden abbekommen, doch insgesamt rechne er mit einem durchschnittlichen Ertrag – soweit man das jetzt schon abschätzen könne.