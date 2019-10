00:32 Uhr

Eintauchen in die Mythologie

Zeichnungen aus dem Nachlass von Heinz Rose

Von Hertha Grabmaier

Wie eng verbunden die Bevölkerung in und um Schondorf ihrem 1971 verstorbenen Maler Heinz Rose ist, wie anhaltend das Interesse an dessen Werk, zeigte sich am enormen Besucherandrang zur Vernissage im Studio Rose. Zu Recht wird die Ausstellung im Flyer als „Heimspiel“ angekündigt. In Bürgermeister Alexander Herrmanns Begrüßung wurde die Wertschätzung des Künstlererbes seitens der Gemeinde spürbar. Die Witwe und Ehrenbürgerin Renate Rose hatte ja Schondorf unter anderem zahlreiche Werke ihres Mannes hinterlassen.

Mit der Ausstellung sollte eine Atelieratmosphäre geschaffen werden, in welcher Rose gearbeitet habe, so Herrmann. Kuratorin Dr. Silvia Dobler hatte Hunderte von Zeichnungen und Entwürfen aus dem Nachlass mit beeindruckendem Ergebnis gesichtet und zugeordnet. Die unter dem Titel „Mythologische Bilder – von der Zeichnung zum Werk“, dargestellten Geschichten aus der klassischen griechischen Mythologie seien von bleibender Aktualität. „Rose war ein Visionär“, so Kunsthistorikerin Silvia Dobler in ihrer Einführung. Die Darstellung des Werkprozesses über die Entstehung der Gemälde werden dem Betrachter in einzigartiger Weise nahegebracht und sichtbar gemacht, wie sich mit den Skizzen und Entwürfen die Werke veränderte, so Dobler, die sich bei den Sponsoren bedankte, mit deren Hilfe im Studio Rose ein Ort der Begegnung und des Austausches entstehen konnte. Die angesprochenen Veränderungen sind ersichtlich bei der Liebesgeschichte von „Amor und Psyche“, in der Heinz Rose bei seinen Konzepten Amor noch mit Inbrunst-Gestus darstellt, doch im endgültigen Werk das Paar in deutlicher Distanz zueinander erscheinen lässt. Zudem fehlen die Gesichter als Ausdrucksträger für Emotionen.

Eine gewisse Abweichung zeigt sich auch bei den sieben Entwürfen in Kreide und Tusche zum „Urteil des Paris“, vor dem sich Hera, Athene und Aphrodite streiten, wer die Schönste sei. Rose hat als Zeitgenosse von Giorgio de Chirico ähnlich diesem fast surrealistisch anmutende, die Gefühlswelt ansprechende Themen mit der Magie des Mystischen assoziiert. Nach den Figurenstudien in Kreide, Tinte und Tusche wurde das Gemälde „Raub der Sabinerinnen in Öl auf Leinwand mit bekannten architektonischen Zutaten ergänzt. Die faszinierende Ausstellung zeigt die mystische Seite des Künstlers in zahlreichen unbekannten Bildern und Grafiken. Passende Musik dazu gab es von der Pianistin Varvara Manukyan auf einer Rekonstruktion eines Querspinetts, von Johann Heinrich Silbermann 1767 erbaut, dessen Original sich im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg befindet. Bereits für den „Musicalischen Pernassus: Clio Suite Nr. 1“ von Johann Caspar Ferdinand Fischer zur Einführung gab es Riesenapplaus. Der Leiter des Greifenberger Instituts für Musikinstrumentenkunde, Helmut Balk, beschrieb in seiner Rede Parallelen von Instrumentenbau über Musik zur bildenden Kunst.

Walter Barth hat in seiner Radierwerkstatt wunderschöne, neu aufgelegte Drucke von Heinz Roses Originalen gefertigt. Die Exponate sind bis zum 27. Oktober von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

