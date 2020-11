vor 21 Min.

Franz Triebel rückt für Patrick Heißler in den Kauferinger Gemeinderat

Franz Triebel zieht als Nachrücker für die Grünen in den Kauferinger Marktgemeinderat ein. Seine Mutter gehört dem Gremium schon länger an.

Von Romi Löbhard

Kaufering Personeller Wechsel bei den Grünen im Marktgemeinderat Kaufering: Franz Triebel ist Nachrücker für Dr. Patrick Heißler. Dieser hatte – wie berichtet –, seinen Rückzug vor einigen Wochen bereits angekündigt.

Der Marktgemeinderat stellte in der aktuellen Sitzung sowohl Heißlers Ausscheiden als auch die Ablehnung der ersten beiden Listennachfolger Hans-Jörg Pilz und Dr. Anna Skoda fest. Patrick Heißler war seit 2014 Mitglied im Kauferinger Marktgemeinderat. Im September 2019 kandidierte er als Bürgermeister, unterlag jedoch dem heutigen Rathauschef Thomas Salzberger ( SPD).

Heißler gab seinen Rückzug im vergangenen Monat bekannt

Nun will sich der promovierte Physiker, der im Landkreis bei einem großen Klebstoffhersteller arbeitet, offenbar weiterbilden. „Mein Anspruch als beständiger, verlässlicher Part bleibt dabei bestehen, als Familienvater, Arbeitnehmer und auch als Gemeinderat, aber auch in meiner neuen Rolle als Student. Da es für mich unmöglich ist, die Aufgaben in all diesen Lebensbereichen pflichtbewusst zu erfüllen, lege ich mein Mandat als Marktgemeinderat nun nieder“, begründete Heißler seinen Rücktritt im vergangenen Monat.

Der Grünen-Politiker Dr. Patrick Heißler hat überraschend sein Mandat als Marktgemeinderat niedergelegt. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Franz Triebel ist Sohn der Marktgemeinderätin und Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel. Der 19-Jährige ist beruflich im Fahrradgroßhandel tätig und tritt das Amt nach eigenem Bekunden ohne besondere Vorstellungen an. Er betrachte das Engagement in dem kommunalen Gremium als gute Erfahrung.

Die Triebels sind nicht das einzige Familiengespann im Gremium

Wichtig ist Franz Triebel, ein Sprachrohr für die junge Kauferinger Bevölkerung zu sein. Neben dem Sitz im Marktgemeinderat übernimmt der Nachrücker auch die Sitze seines Vorgängers in den Ausschüssen. Andreas Keller ist neuer stellvertretender Fraktionssprecher bei den Grünen im Marktgemeinderat.

Franz und Gabriele Triebel sind nicht das erste Familiengespann im Kauferinger Marktgemeinderat. Markus Rietig (UBV) und Stephan Rietig (CSU) sind Brüder. Gabriele Hunger ist die Tochter von Rosina Heinle (beide CSU).

