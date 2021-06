Igling

06:02 Uhr

In den Gärten im Kreis Landsberg gibt es viel zu entdecken

Plus LT-Serie: Vier private Gärten im Landkreis Landsberg öffnen am Sonntag ihre Pforten für Besucher. Wir stellen sie vor.

Von Dagmar Kübler

Gärten können Oasen der Ruhe und Entspannung sein oder Orte für experimentelles Pflanzen und Züchten. Sie können in bunter Staudenpracht explodieren oder schlicht und dennoch spannend in allen Grüntönen der Natur schwelgen. Eines sind sie jedoch immer: Orte, an denen sich Menschen intensiv mit der Natur verbinden. Alljährlich geben am Tag der offenen Gartentür Gartenbesitzer Einblicke in ihr privates Paradies. Am Sonntag, 13. Juni, ist es wieder so weit.

