vor 48 Min.

Jagd auf Wildpinkler hat schmerzhafte Folgen

Der Mitarbeiter einer Landsberger Gaststätte erwischt einen Wildpinkler. Er verfolgt den Mann, macht aber eine schmerzhafte Bekanntschaft mit dem Täter.

Auf einen Wildpinkler kommen gleich mehrere Anzeigen zu. Wie die Polizei mitteilt, urinierte der Mann am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in den Eingangsbereich einer Landsberger Gaststätte in der Katharinenstraße. Ein Angestellter sprach den amtsbekannten Mann deswegen an und verständigte die Polizei.

Der Wildpinkler lief in Richtung Wildpark davon und wurde vom Angestellten verfolgt und stellte ihn schließlich. Nach einem kurzen Streit schubste der Täter seinen Verfolger gegen ein Treppengeländer, der dadurch verletzt wurde. (lt)

