Kaltenberg: Wie eine Stuntfrau dem Schwarzen Ritter die Stirn bietet

Denise Treffler aus Schwabhausen ist die erste Profi-Stuntfrau aus dem Landkreis Landsberg beim Kaltenberger Ritterturnier. In der Arena-Show spielt sie eine der Hauptrollen.

Von Dagmar Kübler

Wer in Schwabhausen aufwächst, hat einen besonderen Bezug zum Kaltenberger Ritterturnier, das bereits zum 40. Mal das Mittelalter zurück in die Region holt (noch bis 28. Juli). So war auch Denise Trefflers Kindheit und Jugend geprägt von dem Spektakel rund um das Ringen zwischen Gut und Böse, das die Familie so oft besuchte und bei dem sie selbst später beim Ticketverkauf und Parkplatzeinweisen ihr erstes Taschengeld verdiente. Doch damals deutete nichts darauf hin, dass sie einmal selbst eine der nachgefragtesten deutschen Stuntfrauen in TV- und Filmproduktionen werden sollte.

Schon als Jugendliche kam Denise Treffler mit dem Ritterturnier in Berührung

Das sollte sich erst andeuten, als sie einmal bei den Kämpfen in der Arena mitwirken durfte. Ihr Talent wurde erkannt, man riet ihr, Stuntfrau zu werden. Seit inzwischen drei Jahren doubelt sie nun Schauspielerinnen in gefährlichen Szenen. Als Profi-Stuntfrau hat sie auch das Angebot bekommen, eine der großen Rollen bei den Ritterspielen zu besetzen. Als mutige, kämpferische Königin Violanta stellt sie sich sogar dem Schwarzen Ritter entgegen. So hat sich für die 37-Jährige in Kaltenberg ein Kreis geschlossen. Das LT traf eine entspannte Denise Treffler, die mal eben schnell noch vor ihrem nächsten Auftritt heute Abend in der Kaltenberger Schlossarena noch zahlreiche Stunt-Drehs absolvierte.

Denn eben arbeitete Denise Treffler noch an der Bayerischen Staatsoper in München: Bei „Othello“ stand ein Feuerstunt an. Dann noch ein Dreh in Tirol – ein Treppensturz – bevor sich die große, schlanke und gut durchtrainierte Blondine mit den grünen Augen wieder in die Königinnenrobe wirft und ab heute (17 Uhr) bis Sonntag mit Schwert oder auf dem Pferd ins Kaltenberger Arenagetümmel stürzt.

Es gibt kaum einen Sport, den sie noch nicht ausprobiert hat

Gemessen an anderen Stunts seien ihre Szenen dort eher ungefährlich, sagt sie. „Anspruchsvoll ist es dennoch. Denn die Show ist mit zwei Stunden recht lang, schauspielerisches Talent ist gefragt, alles ist live und die Choreografien mit den vielen Kämpfern sind anspruchsvoll.“ Treffler ist ein sportliches Multitalent. Sie ist deshalb nicht nur topfit, sie kann auch für viele verschiedene Stunts eingesetzt werden.

Die Sportbegeisterung ihrer Eltern ist schon früh übergesprungen. Bereits als Kind gehörten Fußball, Tennis, Ski- und Radfahren sowie Wandern zu ihren ständigen Aktivitäten. Als Erwachsene hat sie alle Sportarten weiterbetrieben, gleichzeitig aber mit neuen begonnen und sie – wie etwa das Kickboxen, das sie bei Ibrahim Karakoc in Landsberg trainiert – bis auf Wettkampfniveau gesteigert. „Ich kann nicht still sitzen, ich muss immer etwas machen“, lacht die Sportlerin und meint damit, dass sie auch gerne handwerklich arbeitet: So hat sie einen Monat lang an einer Lederrüstung für Amazonenanführerin Bettina Pelz gearbeitet, die diese bei den Ritterspielen trägt.

Von Kickboxen bis zum Schwertkampf

Trefflers Weg zur Stuntfrau ist dennoch eher ungewöhnlich: Nach der Realschule lernte sie zuerst Steuerfachangestellte, was ihr aber keinen Spaß machte. Dann studierte sie Informatik, schloss mit der Traumnote 1,0 ab. Als Consultant war sie länger bei ihren Kunden vor Ort und nutzte die Zeit, um neue Sportarten zu lernen, wie beispielsweise Dressur- und Springreiten, Klettern, Tauchen und Motorradfahren. Gerade dieser Vielfalt ihres Könnens hat sie es zu verdanken, dass sie als Stuntfrau schnell gefragt war und heute sogar davon leben kann.

Ihren Job als Consultant hat sie jedoch in geringerem Umfang beibehalten. Aber auch das Aussehen spielt bei der Jobvergabe eine Rolle, denn das Double muss dem Original recht ähnlich sein. „Ist man sehr klein, bekommt man eher Kinderdouble-Rollen“, lacht Treffler. Der Schlüssel zu ihrem Job als Stuntfrau – und auch für ihren Einzug beim Ritterturnier – war, dass sie den Schwertkampf beherrschte. Gelernt hat sie ihn bei den Ersten Münchner Barbaren und kämpfte mit ihnen auch in der Kaltenberger Arena.

Eigentlich ist Denise Treffler Informatikerin

Dort lernte sie 2018 Regisseur Alexander May kennen, der ihr eine Rolle im nächsten Stück anbot, das zu dieser Zeit noch gar nicht ganz fertig war. „Da konnte ich nicht Nein sagen, das war ein Heimspiel“, strahlt Treffler. Alexander May war vom ersten Augenblick an begeistert: „Denise ist eine schöne Frau, die topfit ist und eine große Dynamik ausstrahlt.“

Als Stuntfrau hat sie inzwischen auch bei bekannten Filmen mitgewirkt. So hat sie in „Leberkäsjunkie“, der derzeit anläuft, die Hauptdarstellerin in einer Bobbycar-Szene gedoubelt. Gleich in ihrem ersten Job als Stuntfrau kämpfte sie anstatt Eva Habermann in einem Splatterfilm gegen Zombies. Am meisten liebt Treffler aber Stunts mit Pferden. Um dafür noch besser trainieren zu können, erfüllt sie sich derzeit den Traum vom eigenen Pferd.

Trotz aller Wagemutigkeit lehnt sie durchaus aber auch Stunts ab, zum Beispiel sogenannte High Falls, Sprünge aus über acht Metern Höhe. „Im Vordergrund steht stets die Sicherheit, und High Falls habe ich noch nicht trainiert“, so Denise Treffler. Gefährlich sei ihr Leben als Stuntfrau daher nicht: „Beim Fußball holt man sich vermutlich mehr Verletzungen.“

