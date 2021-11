Kaufering

vor 33 Min.

Bischof Meier kommt zu einem Überraschungsbesuch nach Kaufering

Augsburgs Bischof Dr. Bertram Meier stattete seiner Heimatgemeinde Kaufering einen Überraschungsbesuch ab und nahm sich im Anschluss an den Gottesdienst viel Zeit für persönliche Gespräche.

Plus Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier ist in Kaufering zu Gast. Warum sein Besuch in Mariä Himmelfahrt im Vorfeld geheim gehalten wird.

Von Romi Löbhard

„Das ist doch eine Überraschung!“ Pfarrer Helmut Friedl sprach aus, was sich etliche der sonntäglichen Gottesdienstbesucher in der Kauferinger Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt gedacht haben mögen: Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier war, begleitet von festlichen Klängen (an der Orgel Felix Mathy), gemeinsam mit dem Ortsgeistlichen und seinem Zeremoniar Pfarrer Ulrich Müller zur Messfeier eingezogen. Ganz bewusst hatte man dies zuvor nicht bekannt gegeben.

