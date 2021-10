Kaufering

Der Kürbis ist weit mehr als nur Dekoration zu Halloween

Plus In den Vorgärten sind jetzt wieder die selbstgeschnitzten Gruselköpfe zu sehen. Dabei kann man aus Kürbissen viel mehr machen. Dennoch werden sie eher selten im Landkreis Landsberg angebaut.

An den Straßen sieht man sie überall stehen: Die Stände mit den Kürbissen in allen Formen und Größen. Doch die wenigsten von ihnen kommen aus dem Landkreis, nicht viele Landwirte bauen das ebenso dekorative wie schmackhafte Gemüse an. Einer der wenigen ist Biolandwirt Robert Widmann aus Kaufering. Auch er ist erst vor einigen Jahren „auf den Geschmack gekommen“, und das auf eine eher ungewöhnliche Weise.

