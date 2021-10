3G-Plus: Kauferinger Kinobetreiber kritisiert Landratsamt scharf

In Bayern können Kinobetreiber freiwillig die 3G-plus-Regel bei ihren Besuchern anwenden. Der Kauferinger Filmpalast will das nicht mehr und übt stattdessen scharfe Kritik am Landratsamt Landsberg.

Der Filmpalast Kaufering weicht von der 3G-plus-Regel ab und lockert damit auf eigene Faust die Corona-Schutzmaßnahmen. "Unter den gegebenen Möglichkeiten ist es im Landkreis Landsberg aktuell leider nicht möglich, an den erforderlichen 3G+-PCR-Testnachweis ohne hohe Kosten oder Fahrtwege zu kommen", heißt es in einer am Mittwoch verschickten Pressemitteilung. Darin wird Kritik am Landratsamt Landsberg geäußert. Laut Innenministerium gelten in Landkreisen mit Corona-Inzidenzwerten von über 35 sogenannte freiwillige 2G- (geimpft oder genesen)/3G-plus-Regeln (geimpft, genesen oder PCR-getestet) in Sportstätten, Gastronomie, Theater, Opern, Kinos, Museen, Bibliotheken, Musikschulen etc.

Die Betreiber des Filmpalasts Kaufering kritisieren, dass in anderen Landkreisen oder Bundesländern all das besser und einfacher zu funktionieren scheint. "Dies wirkt daher wie die Anwendung einer 2G-ähnlichen Regelung. Diese lehnen wir klar ab. Es war uns nie an einer Diffamierung ungeimpfter Besucher. Im Gegenteil!", heißt es in der Mitteilung weiter. "Unser Gedanke war stets, unseren Besuchern und Mitarbeitern eine bestmögliche Sicherheit bieten zu können." Und die massive Kritik richtet sich an den Landkreis Landsberg vor allem wegen der geringen PCR-Testmöglichkeiten: „Dass man das Testangebot im Landkreis aber faktisch komplett streicht und den Bürger mit unmöglichen horrenden Preisen traktiert, das stößt bei uns auf absolutes Unverständnis", so Sebastian Kremer vom Filmpalast Kaufering.

Das Kino wollte PCR-Tests für die Besucher auf eigene Faust organisieren

Es gebe daher keine sinnvolle, umsetzbare oder bezahlbare Möglichkeit, um an einen Testnachweis zu kommen. "Deswegen haben wir uns für diese einfache Variante entschieden und PCR-Test-Kits erworben, die von einem externen Labor auf unsere Kosten ausgewertet werden sollten." Das sei allerdings durch das Landratsamt Landsberg klar abgelehnt worden. Es herrsche bis heute noch "...völlige Unklarheit, wer für die Ermittlung und die Veranlassung der Einzeltestungen zuständig sei". Auf Unterstützung des Contact Tracing Teams (CTT) des Landkreises könne man nicht zählen. Wie es in der Mitteilung des Kauferinger Kinos heißt, sei es laut Landratsamt „...völlig unangebracht, dessen Kapazitäten bei der derzeitigen Infektionslage zum Ermitteln und Aufarbeiten von PCR-Pooltestungen für Kino- und Clubbesucher zu verwenden".

Jetzt gilt wieder die normale 3G-Regel

In den Augen von Sebastian Kremer ist das nicht nachvollziehbar: „Wir müssen daher die Schlussfolgerung ziehen, Freizeitbetriebe werden gewollt und bewusst ausgegrenzt. Man möchte größtmöglichen Infektionsschutz aufrechterhalten, bietet aber keine Perspektive.“ Die Umsetzung von 3G+ sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht nur gescheitert, sondern werde auch auf unlösbare Punkte erweitert. "Ein sinnvolles und faires PCR-Test Angebot ist Grundvoraussetzung für eine Umsetzung", sagt Kremer. Ab Donnerstag, 28. Oktober, gelte im Filmpalast daher wieder die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder schnellgestestet). "Wir bedauern den Umstand außerordentlich, sehen uns zu einer anderen Lösung aber nicht im Stande."

Das Landratsamt Landsberg konnte am Mittwochnachmittag den Fall noch nicht kommentieren. (lt/wimd)

