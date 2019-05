15.05.2019

Klinikum Landsberg: Mehr als die Hälfte der Ärzte streikt

Auch am Klinikum in Landsberg streikten Ärzte.

Der Marburger Bund hat zu Warnstreiks aufgerufen. Wie es in Landsberg gelaufen ist.

Von Gerald Modlinger

Über die Hälfte der Mediziner am Landsberger Klinikum ist am Mittwoch nicht zum Dienst erschienen. Das berichtete Regina Miller, die Sprecherin des Klinikums, auf Nachfrage des LT. Damit sei die Beteiligung der Ärzte am Warnstreik noch etwas ausgeprägter gewesen als vor fünf Wochen.

Wie berichtet hatte der Marburger Bund erneut zu einem Warnstreik aufgerufen, um den Forderungen in den Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern Nachdruck zu verleihen. Die Ärzte wollen dabei insbesondere bessere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel bei Wochenenddiensten, erreichen.

Der Streiktag sei ruhig und ohne Auffälligkeiten verlaufen, trotz der Arbeitsniederlegungen war eine Notversorgung gewährleistet. Die Reaktionen aus der Bevölkerung seien dieses Mal weniger ausgeprägt gewesen, berichtet Miller weiter. Von Klagen habe sie nicht gehört. Auch die vom Klinikum verbreitete Streiknachricht sei auf weniger Interesse als im April gestoßen.

