Das Kauferinger Volksfest zeigt, dass die Krise auch stärkt

Die Corona-Krise macht den Betreibern von Ständen und Fahrgeschäften auf dem Kauferinger Volksfest das Leben schwer. Aber manche von ihnen sind zufrieden, vielleicht sogar wegen der Krise.

Die Ansprüche der Menschen, die Stände und Fahrgeschäfte auf dem Volksfest in Kaufering betreiben, sind denkbar niedrig: Im Gespräch mit einigen von ihnen bekommt man den Eindruck, dass Einnahmen für sie nur eine untergeordnete Rolle spielen. Viel wichtiger scheint ihnen zu sein, endlich wieder ihrem Beruf nachgehen zu können, also wieder Kinder mit den Attraktionen zum Lachen zu bringen, Jugendlichen einen ausgelassenen Abend mit Freunden zu ermöglichen, Erwachsene eine Weile die Alltagssorgen vergessen zu lassen.