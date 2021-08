Dass Vereine in Denklingen zahlen müssen, war längst klar

Plus Die Gemeinde Denklingen verhandelt mit den Vereinen über die Pacht für das Bürger- und Vereinszentrum. Dass es teuer wird, steht schon seit Jahren fest.

Für die Denklinger Vereine, die das neue Bürger- und Vereinszentrum nutzen wollen, kündigen sich nun hohe Kosten an. Das mag ungerecht erscheinen, war aber seit Langem so geplant.