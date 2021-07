Hochwasser: Im Ernstfall stehen die Landsberger zusammen

Plus Wenn eine Herausforderung wie die aktuelle Hochwasserkatastrophe die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Landsberg bedrückt, sind die kleinen Streitigkeiten des Alltags schnell vergessen.

Autos treiben in den unaufhaltsamen Wassermassen wie Blätter, die Fluten reißen ganze Häuser mit sich – die Bilder der vergangenen Tage sind dramatisch und beängstigend, gerade für die Menschen, die an einem Fluss wie dem Lech wohnen. Aber irgendwie scheinen sie den Blick auf das Wesentliche zu lenken.