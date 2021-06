Kursstart in Landsberg: Schwimmen ist wichtig

Plus Immer weniger Kinder im Landkreis Landsberg lernen Schwimmen. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Lage beurteilt.

Schwimmen ist nicht nur ein schöner Sport, sondern auch eine lebenswichtige Fähigkeit. Deshalb ist es auf Dauer eigentlich nicht hinzunehmen, dass aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahrgang ungewollter Nichtschwimmer entsteht.