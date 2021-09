Löwenmarsch: So macht Spenden Spaß

Plus Das Projekt "Learning Lions" und der Löwenmarsch, der dafür Spenden generieren soll, sind attraktiv gestaltet. Gleich mehrere Aspekte sorgen dafür, dass das Spenden richtig Freude macht.

Hilfe für junge Menschen in Kenia, ein tolles Gemeinschaftsgefühl für die Spendenläuferinnen und -läufer und ein Prinz, der selbst die Wanderschuhe schnürt: Beim Löwenmarsch von Kaltenberg nach Hohenschwangau stimmt einfach alles. Die Veranstaltung verkauft sich nicht nur deshalb gut, weil sie geschickt beworben wird, sondern sie ist einfach attraktiv.