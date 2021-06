VR-Bank: Vorsicht beim Thema Bargeld

Plus Bargeld ist ein besonders sensibles Thema. Viele Deutsche befürchten, es könnte abgeschafft werden. Vor diesem Hintergrund ist die Kommunikationspanne der VR-Bank in Eresing besonders ärgerlich.

Was ist los bei der VR-Bank in Eresing? Das scheint nicht einmal die Kommunikationsabteilung der Bank so genau zu wissen, die Faktenlage ist nicht eindeutig. Aber in jedem Fall ist etwas fundamental schiefgelaufen.

Themen folgen