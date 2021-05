Landkreis Landsberg

05:58 Uhr

Corona-Lockerungen: Das gilt es für Betreiber und Gäste zu beachten

Plus Biergärten und Kinos dürfen im Landkreis Landsberg ab Montag wieder öffnen. Welche Regeln gelten und wie die Luca-App von Betreibern angenommen wird.

Von Dominik Stenzel

Was den Sieben-Tage-Inzidenzwert angeht, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100000 Einwohner gerechnet widerspiegelt, gehört der Landkreis Landsberg weiter zu Bayerns Musterschülern: In dieser Woche lag der Wert stabil unter 100 – ab Montag sollen nach einem Beschluss des Kabinetts Lockerungen in Kraft treten: Gastronomiebetriebe dürfen demnach unter Auflagen ihre Außenbereiche öffnen, außerdem sind auch Besuche im Kino oder Theater wieder möglich. Das LT gibt einen Überblick, was es für Betreiber und Gäste zu beachten gilt.

