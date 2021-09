Corona: Wie sicher ist der Schulstart im Landkreis Landsberg?

Plus Am Dienstag beginnt im Kreis Landsberg wieder der Unterricht. Über Luftfilteranlagen wird weiter rege diskutiert. Wie die Schulen dem Start entgegensehen.

Erneut prägt die Pandemie den Start ins neue Schuljahr. Zuletzt sind auch im Landkreis Landsberg die Corona-Zahlen wieder angestiegen – die meisten Kinder und Jugendlichen haben jedoch (noch) keinen Impfschutz gegen das Virus. Auch deswegen wird gerade viel diskutiert: über die richtige Teststrategie, Quarantäneregeln oder die Anschaffung von Luftfiltergeräten. Das LT hat nachgefragt, wie Schulamt und Schulen dem Start entgegensehen.