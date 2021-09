Im Kreis Landsberg wird eifrig per Post gewählt

Plus Die Briefwahl boomt auch im Landkreis Landsberg. Zum Teil müssen die Verwaltungen schon Wahlunterlagen nachbestellen. Wie man seinen Zettel beantragen kann.

Während die Bundestagswahl näher rückt und sich einige Bürgerinnen und Bürger noch überlegen, wo sie im Wahllokal ihre Kreuzchen setzen sollen, haben sich viele andere schon entschieden: Die Briefwahl wird im Landkreis Landsberg dieses Jahr besonders häufig genutzt. Das LT hat nachgefragt, wie viele Wahlzettel schon jetzt ausgefüllt sind und welche Fristen und Optionen es dabei gibt.