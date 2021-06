In Kaufering heiratet ein Paar vor dem Fernseher

Plus Siegfried und Martina Taatz aus Kaufering wollen ihre Hochzeit nicht noch einmal aufschieben und entscheiden sich für eine ungewöhnliche Lösung. Wie es derzeit bei Veranstaltern um freie Termine bestellt ist.

Paare, die seit Beginn der Corona-Krise heiraten wollten, hatten es nicht leicht: Ständig wechselnde Einschränkungen machten es schier unmöglich, eine große Feier zu planen. So erging es auch Martina und Siegfried Taatz aus Kaufering – aber sie wollten die Zeremonie nicht ewig aufschieben und haben nun mit rund 90 Gästen gefeiert – digital, versteht sich. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie sie das angestellt haben und wie sich die aktuellen Lockerungen auf beliebte Hochzeits-Locations im Landkreis Landsberg auswirken.