Intel-Ansiedelung: Naturschützer appellieren an Landsberger Stadträte

Der Bund Naturschutz im Landkreis Landsberg will das Großprojekt in Penzing verhindern und startet eine Petition gegen die mögliche Ansiedelung von Intel. Der Landrat bezieht klar Stellung.

Die mögliche Ansiedlung des amerikanischen Chip-Herstellers Intel am Penzinger Fliegerhorst sorgt weiter für Diskussionen. Die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz (BN) warnt nun erneut vor den Auswirkungen des Großprojekts – und appelliert in einem offenen Brief an die Landsberger Stadträte.

In den Planungen sei inzwischen von einer Mega-Halbleiterfabrik mit einem Flächenbedarf von 500 Hektar und einem enormen Wasser- und Strombedarf die Rede. Laut dem Intel-Chef Pat Gelsinger würden zudem 12000 hoch spezialisierte Arbeitskräfte benötigt und mindestens 60000 in der Zulieferindustrie beschäftigte Mitarbeiter größtenteils von außerhalb zuziehen.

Als Konsequenz würden sich die Stadt Landsberg und das Umland zu einer dicht besiedelten großstädtischen Region entwickeln und das Verkehrsaufkommen massiv zunehmen. Eine Wohnraumverknappung hätte eine Erhöhung der Bau- und Mietpreise zur Folge. Weitere Auswirkungen einer möglichen Realisierung des Großprojekts in Penzing laut BN: Eine massive Flächenversiegelung, die Aufgabe von „fruchtbarstem Ackerboden“, eine Zunahme von Lärm- und Lichtverschmutzung sowie eine Überlastung der Naherholungsgebiete im Umfeld.

Der Landrat stellt eine Videobotschaft ins Netz

„Aus unserer Sicht benötigt die Region Landsberg keinen amerikanischen Großkonzern“, lautet das Fazit. „Wir sind eine prosperierende Region – wirtschaftlich getragen von weltweit erfolgreichen Unternehmen sowie von einem innovativen Mittelstand und rührigen Handwerksbetrieben.“ Der BN wolle nun eine Onlinepetition starten und bittet die Stadträte, ihre Zustimmung zu der Intel-Ansiedlung zu überdenken. Die Stadtratsfraktion der Grünen beantragt für die nächste Stadtratssitzung bereits eine erneute Diskussion und Entscheidung darüber, ob auch bei der nun bekannt gewordenen Dimension eine mögliche Intel-Ansiedlung seitens des Stadtrats vollumfänglich befürwortet wird. Der Konzern möchte die Standortfrage wohl bis Ende des Jahres klären.

Ganz anders sieht der Landsberger Landrat Thomas Eichinger (CSU) das Thema. Er wandte sich am Montagabend in einer Video-Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger und stellte sich hinter das Projekt.

Lesen Sie dazu auch