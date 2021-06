Landkreis Landsberg

Wie lange gibt es das Corona-Testzentrum in Penzing noch?

Plus Der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg liegt unter fünf. Ein negativer Corona-Test ist in vielen Lebensbereichen kaum mehr notwendig. Was das für Auswirkungen hat.

Von Dominik Stenzel und Thomas Wunder

Noch vor wenigen Wochen war ein negativer Corona-Test Pflicht beim Besuch eines Restaurants. Mittlerweile sind die Inzidenzwerte bayernweit so niedrig, im Landkreis aktuell unter fünf, dass in der Gastronomie, aber auch in anderen Bereichen kaum mehr ein solcher Nachweis notwendig ist. Das spüren Rotes Kreuz, Apotheken und private Anbieter, aber auch die Mitarbeiter im Testzentrum in Penzing und fahren ihre Kapazitäten runter oder schließen ganz. Und auch in anderen Bereichen wird der Personalaufwand geringer.

