ADAC-Helikopter fliegt zu Unfall in Landsberg

Im Englischen Garten in Landsberg hat sich ein Arbeitsunfall ereignet. Ein ADAC-Helikopter ist im Einsatz. Inzwischen sind erste Details bekannt.

Im Englischen Garten in Landsberg hat sich eine Person am heutigen Donnerstag so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber des ADAC gerufen wurde. Er traf gegen 15.20 Uhr ein.

Wie die Polizei berichtet, hat sich ein Arbeitsunfall bei einem holzverarbeitenden Betrieb ereignet. Was genau geschehen ist, war zunächst unklar. Der Helikopter habe nicht sofort landen können, weil er erst eine dafür geeignete Fläche habe finden müssen.

Inzwischen hat die Polizei gemeldet, dass eine Auszubildende sich eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen hat. Wie schwer die Verletzung ist, sei noch nicht klar, die 20-Jährige werde nun erst einmal in die Unfallklinik in Murnau gebracht.

