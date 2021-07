Landsberg

vor 20 Min.

Am Lechstrand in Landsberg kann man jetzt Sonnenbaden

Baden dürfen die Gäste am Lechstrand noch nicht, aber in der Sonne zu liegen ist seit heute wieder erlaubt.

Plus Die ersten Gäste liegen schon am Lechstrand in Landsberg in der Sonne. Die offizielle Eröffnung ist ausgefallen. Wo man vorab erfährt, ob der Badeplatz geöffnet hat.

Von Daniel Weber

Seit Mittwoch ist der Lechstrand in Landsberg nach langem Warten wieder geöffnet. Jeden Tag wird je nach Wasserstand entschieden, ob die Türen geöffnet werden – wer wissen will, ob er auf das Gelände darf, kann sich auf zwei Arten vorab informieren.

