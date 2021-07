Fuchstalbahn: Am Ende geht es ums Geld

Plus Zwischen Landsberg und Schongau sollen wieder Personenzüge verkehren. Ein Experte analysiert die Situation entlang der Strecke. Was die Bürgermeister sagen.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es Bemühungen, dass wieder Personenzüge zwischen Landsberg und Fuchstal verkehren. Die Bürgermeister und Stadt- und Gemeinderäte entlang der Trasse treibt vor allem die Frage um, welche Kosten auf sie zukommen. Offen war bisher auch die Frage, wie viele Haltepunkte möglich sind. Mit genau diesen Fragen hat sich der Verkehrsingenieur Andreas Holzhey beschäftigt und seine Ergebnisse jetzt vorgestellt. Das LT hat dazu Reaktionen eingeholt.