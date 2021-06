Landsberg/Greifenberg

vor 18 Min.

Landsberg: Schließung der Hardy’s-Fitnessclubs nicht rechtens

Die vom Landratsamt verfügte Schließung der Hardy's-Fitnessstudios )im Bild der Betrieb in Landsberg) im Mai war nicht rechtmäßig. Das hat jetzt das Verwaltungsgericht München

Plus Im Mai lässt das Landratsamt die Hardy’s Fitnessstudios in Landsberg und Greifenberg schließen und ordnet ein hohes Bußgeld an. Jetzt steht eine Gerichtentscheidung zu dem Fall.

Von Gerald Modlinger

Erfolg für die Hardy’s Fitnessstudios in Landsberg und Greifenberg: Deren am 11. Mai vom Landratsamt verfügte weitere Schließung war rechtswidrig. Das hat jetzt nach Angaben von Hardy’s-Anwalt Gerrit Müller-Eiselt das Verwaltungsgericht München festgestellt. Die Frage, ob Fitnessstudios im Landkreis öffnen dürfen, hatte im Frühjahr für einiges Hin und Her gesorgt. Jetzt hat das Gericht für Klarheit gesorgt.

