In der Alten Bergstraße in Landsberg darf weiter bergab geradelt werden

Stadtrat Tom Bohn fordert ein Radfahrverbot in der Alten Bergstraße bergab. Sein Antrag sorgt im Landsberger Stadtrat für lebhafte Diskussionen.

Der Landsberger FDP-Stadtrat Tom Bohn fordert, die Alte Bergstraße bergab für den Radverkehr zu sperren (LT berichtete). Ein entsprechender Antrag wurde nun in einer Sitzung des Gremiums behandelt und sorgte für lebhafte Diskussionen. Am Ende wird er mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.

Tom Bohn, der an der Alten Bergstraße wohnt, hat seinen Antrag im Namen der Fraktionsgemeinschaft von SPD und FDP gestellt. Ursprünglich hatte er auch eine Sperrung des Hauptplatzes für Radfahrende gefordert. In einer Stadtratssitzung im vergangenen Monat wurde dieser Punkt allerdings zurückgezogen.

In seiner Begründung wies Tom Bohn darauf hin, dass die Alte Bergstraße sehr lange als "eine der gefährlichsten Straßen galt, auf der das Fahrradfahren bergab bis 2012 bereits verboten war." Ihm gehe es nun um die Wiederherstellung dieses Zustands. Fahrradfahrer könnten die steile Straße selbstverständlich weiterhin nutzen: "Indem sie das tun, was manche von ihnen aus Vorsicht sowieso schon heute machen: Nämlich indem sie absteigen und ihr Fahrrad nach unten führen." Von der Blockade einer Fahrrad-Verkehrsachse, oder einer erzwungenen Umleitung auf die gefährliche Neue Bergstraße könne also keine Rede sein.

Alte Bergstraße in Landsberg: Tom Bohn sieht "verkehrspolitischen Dogmatismus"

Das einzige, was Fahrradfahrer zu ertragen hätten, sei ein Zeitverlust von etwa zweieinhalb Minuten. "Die hier wegen zwei Minuten und 30 Sekunden abgefeuerte Kampagne ist deswegen in meinen Augen nichts anderes als verkehrspolitischer Dogmatismus."

Es sei unbestritten und durch vielfache Aussagen von Anwohnern und Passanten belegt, dass meist Jugendliche, aber auch ältere Fahrradfahrer, mit halsbrecherischen und ihre Mitmenschen gefährdenden Geschwindigkeiten die Alte Bergstraße "fast schon herabstürzen." Dadurch brächten sie nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern vor allem auch ältere Menschen und Kinder, die die Grundschule in der Nähe besuchten.

Es sei bereits viel passiert. Bohn persönlich seien drei Fälle von schweren Verletzungen bekannt, bei denen Personen nach Stürzen von Fahrradfahrenden bergab auf der Alten Bergstraße im Landsberger Klinikum behandelt werden mussten. Darüber hinaus müsse es dem Stadtrat auch um den Schutz der vulnerabelsten Gruppe im Straßenverkehr gehen und das seien die Fußgänger.

Schwerere Unfälle sind der Stadt Landsberg bekannt

Ernst Müller, Leiter des Ordnungsamts in Landsberg, bestätigte, dass es zu Unfällen gekommen sei. Ein wirklicher Unfallschwerpunkt sei jedoch nicht zu erkennen. Das gelte auch für die Neue Bergstraße, auf der täglich bis zu 20.000 Fahrzeuge unterwegs seien. Müller gab auch zu bedenken, dass die Anhalteberechtigung von Radfahrenden bei der Polizei und nicht bei der Stadt liege.

Ursula Schaller (SPD) unterstützte den Antrag und plädierte für ein präventives Handeln. Weniger Anklang fand der Antrag jedoch in den anderen Fraktionen. "Man kann nicht alles verbieten, was einem nicht gefällt", sagte Karl Egger (Grüne). Harald Reitmeir (CSU) fühlt sich mit dem Rad nach eigenen Angaben auf der Alten Bergstraße sicherer als auf der Neuen Bergstraße, "wo einen ein Auto nach dem anderen überholt."

Alte Bergstraße war bis 2012 für den Radverkehr gesperrt

Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) wies darauf hin, dass die Unfallgefahr auf der Alten Bergstraße gering sei. Andere Stellen in der Stadt seien deutlich gefährlicher - zum Beispiel die Katharinenstraße. Letztlich wurde der Antrag mit deutlicher Mehrheit (5:19 Stimmen) abgelehnt. Lediglich die Fraktion aus FDP und SPD stimmte dafür.

Eine Sperrung der Alten Bergstraße wäre nichts Neues gewesen. Denn bis ins Jahr 2012 war sie für den Radverkehr gesperrt. Aufgrund eines Antrags des ADFC-Kreisverbands fasste der Stadtrat Mitte 2012 aber den Beschluss, die Alte Bergstraße wieder für den Radverkehr freizugeben. Die Verwaltung und die Polizeiinspektion Landsberg hatten das damals abgelehnt und begründeten dies mit dem erheblichen Gefälle von 18 Prozent, dem unebenen, bei Nässe äußerst rutschigen Fahrbahnbelag, den am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, der Möglichkeit einer Kollision zwischen Fahrradfahrenden und aussteigenden Autofahrerinnen und Autofahrern beziehungsweise ausparkenden Fahrzeugen, sowie der Tatsache, dass die Fahrbahn aufgrund der schmalen Gehwege häufig auch von Fußgängern benutzt werde.