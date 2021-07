Inselbad Landsberg: Verzögert sich die Sanierung erneut?

Plus Das Landsberger Inselbad muss dringend saniert werden. Die Umbaupläne gefallen nicht und es wird eine Alternative gesucht. Wie sich das auf den Zeitplan auswirkt.

Funktional und modern, so fällt das Urteil der Stadträte über die nun vorgestellten Pläne für die Sanierung und den Umbau des Landsberger Inselbads aus. Der Charme des vor 50 Jahren erbauten Bades gehe aber verloren, war die Meinung vieler Stadträte. Deswegen soll nun alternativ geplant und untersucht werden, ob im Bestand saniert werden kann oder sich die Planung zumindest am bestehenden Gebäude und der Anordnung der Becken orientieren kann. Der Wunsch nach einer Ganzjahresgastronomie muss ebenfalls berücksichtigt werden. Ist der Start der Sanierung im September 2022 da überhaupt noch realistisch?