Landsberg: Der Weg zum Holocaust-Gedenkort ist frei

Plus Die KZ-Außenlager bei Landsberg erinnern an den Holocaust. Bei Erpfting soll nun ein Dokumentationszentrum entstehen.

Die Stadt Landsberg unterstützt die Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung bei der Verwirklichung eines Dokumentationszentrums auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers an der Erpftinger Straße. Wie berichtet, soll dort ein Lernort zur Wissensvermittlung und zum Gedenken entstehen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung damit beauftragt, die Grundlagen zu ermitteln und eine entsprechende Planung zu entwickeln.