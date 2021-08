Landsberg

Landsberg erlebt ein besonderes Wochenende

Ob Kino-Open-Air oder die Veranstaltungen am Kultursamstag mit Paula Carolina und Nikolaus, 12th Street Connection und Besuchern, die zu DJ Xtoph tanzen: am Wochenende war in Landsberg viel geboten.

Plus Landsberg erlebt ein besonderes Wochenende. Überall in der Altstadt finden Festivals statt und auch das Wetter spielt zum Großteil mit. Die Mischung bietet für viele etwas.

Von Romi Löbhard

Kulturbiergarten am Sandauer Tor, Kulturschutzgebiete im Innenhof des Historischen Rathauses, Kino-Open-Air am Roßmarkt – zusätzlich Lechstadtfestival auf dem Schlüsselanger: Es rührt sich was in Sachen Kultur in Landsberg. Wer es darauf anlegte, konnte am Samstag bei idealem Wetter Festivalhopping betreiben und zumindest drei Events einen Besuch abstatten.

