Landsberger Elektrofachmarkt Expert ist endgültig geschlossen

Plus Landsberger Elektrofachmarkt Expert ist insolvent: Aus dem Neustart mithilfe der Insolvenzverwaltung wird es doch nichts. Eine positive Nachricht gibt es dennoch.

Ein unauffälliger Zettel klebt an der Scheibe des Expert Megastores im Landsberger Lechland-Center. Das Geschriebene bestätigt ohne große Umschweife das offizielle Aus des Elektrofachmarkts: „Wir haben wegen Insolvenz geschlossen.“ Mitte August berichtete das Landsberger Tagblatt über die beantragte Insolvenz der Filiale. Damals waren die beiden Geschäftsführer der Gesellschaft, Bernd Randolf und Christian Illhardt, noch voller Hoffnung.