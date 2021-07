Landsberg

LechStadtFestival: Endlich wieder gemeinsam feiern und tanzen

Plus Zum Auftakt des LechStadtFestivals kommen am Freitag in Landsberg Technofans zusammen. In der Pandemie wird auf ein bereits bewährtes Konzept gesetzt.

Von Dominik Stenzel

Weggehen, tanzen und gemeinsam einen ausgelassenen Abend genießen, das war in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Diese Wochenende hat das lange Warten im Landkreis endlich ein Ende. Auf dem Landsberger Schlüsselanger findet seit Freitag das LechStadtFestival statt. Die Veranstalter setzten in der Corona-Pandemie auf ein Konzept, das sich bereits im vergangenen Jahr bewährt hatte. Das LT hat sich vor Ort umgesehen. Wie die Veranstaltung bei den Besuchern ankam und warum einer der DJs in dem Gelände großes Potenzial sieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

