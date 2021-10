Motorradfahrer wird bei Unfall bei Landsberg schwer verletzt

Schwerer Unfall bei Landsberg: Ein Motorradfahrer schätzt eine Verkehrssituation falsch ein und wird dadurch schwer verletzt.

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Montagnachmittag bei Landsberg ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 60 Jahre alter Motorradfahrer auf der Staatsstraße 054 in nordöstlicher Fahrtrichtung unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lkw und davor wiederum ein 63 Jahre alter Autofahrer, der aufgrund gesundheitlicher Probleme sein Fahrzeug rechts an den Fahrbahnrand lenkte und seinen Warnblinker einschaltete.

Der Lkw Fahrer fuhr dann links an dem langsamer werdenden Pkw vorbei. Der 60-jährige Motorradfahrer schätzte die Situation falsch ein und ging davon aus, dass der Lkw links abbiegen möchte. Der Motorradfahrer erkannte den langsam fahrenden Pkw des 63-Jährigen zu spät und fuhr auf diesen auf. Dabei stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.500 Euro. (lt)

