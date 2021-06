Landsberg

Stadtrat in Landsberg: Ein Rücktritt mit viel Kritik

Plus Dr. Wolfgang Weisensee ist nicht mehr Energiereferent des Landsberger Stadtrats. Wie er sein Ausscheiden begründet und warum auch andere Referenten unzufrieden sind.

Von Thomas Wunder

Jetzt ist es amtlich. Der Stadtrat muss sich einen neuen Energiereferenten suchen. Wie unsere Zeitung berichtet hat, hatte Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) Mitte Mai darum gebeten, ihn von dieser Aufgabe zu entbinden. Der Stadtrat stimmte dem Gesuch jetzt einstimmig zu. In der Sitzung, vor allem aber in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin und Stadträte, das dem LT vorliegt, begründete Weisensee seinen Schritt mit mangelnder Wertschätzung seiner Arbeit und äußerte noch weitere Kritik. Auch andere Referenten beschwerten sich.

